МЧС: более 500 жилых домов и приусадебных участков подтоплены в Курганской области

Свыше 500 жилых домов и приусадебных участков подтоплены в результате паводка в девяти населённых пунктах Курганской области, при этом вода ушла за сутки из 12 приусадебных участков.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС по региону.

«По состоянию на 12 апреля затопленными в девяти населённых пунктах четырёх муниципальных округов остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог», — передаёт ведомство.

Ранее МЧС России доставило 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область.

Также сообщалось, что за ночь в Оренбурге были подтоплены ещё 361 дом и 900 участков.