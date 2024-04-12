МЧС России доставило 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область
Спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область для защиты населённых пунктов от паводков.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля.
Также стало известно, что уровень воды в селе Каминском Курганской области достиг 743 см.
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