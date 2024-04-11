RT в Telegram
Подпишись

МЧС: пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля

Короткая ссылка
В МЧС Курганской области заявили, что пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля.
МЧС: пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана. В областном центре пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что в населённых пунктах данных муниципальных округов проводится эвакуация. Уже эвакуированы более 6 тыс. человек.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить