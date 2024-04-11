МЧС: пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана. В областном центре пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим уточняется, что в населённых пунктах данных муниципальных округов проводится эвакуация. Уже эвакуированы более 6 тыс. человек.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика.