RT в Telegram
Подпишись

В ДТП под Луганском погиб адвокат маньяка Чикатило Марат Хабибулин

Короткая ссылка
Адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском в результате ДТП.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказала его бывшая коллега, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.

«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — говорится в сообщении.

Ранее в Волгограде автомобиль сбил четырёх детей на пешеходном переходе.

Также автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить