В ДТП под Луганском погиб адвокат маньяка Чикатило Марат Хабибулин
Об этом, как информирует ТАСС, рассказала его бывшая коллега, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.
«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — говорится в сообщении.
Ранее в Волгограде автомобиль сбил четырёх детей на пешеходном переходе.
Также автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве.