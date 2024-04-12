В ДТП под Луганском погиб адвокат маньяка Чикатило Марат Хабибулин

Адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском в результате ДТП.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказала его бывшая коллега, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.

«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — говорится в сообщении.

Ранее в Волгограде автомобиль сбил четырёх детей на пешеходном переходе.

Также автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве.