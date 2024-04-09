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Сбивший поэта Рубинштейна на переходе в Москве осуждён условно

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Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок.
Сбивший поэта Рубинштейна на переходе в Москве осуждён условно
  • РИА Новости

«Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно», — говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Авария произошла 8 января на улице Образцова. Автомобиль сбил Льва Рубинштейна, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве.

Поэт попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. 14 января он скончался в больнице.

Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».

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