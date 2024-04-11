Путин поручил выделять достаточно денег на космическую ядерную энергетику

Президент России Владимир Путин поручил выделять достаточно бюджетных денег на развитие космической ядерной энергетики.

Как говорится на сайте Кремля, Путин поручил, чтобы правительство при участии «Роскосмоса» и «Росатома» к 15 июня выделило средства на развитие космической ядерной энергетики.

Российскому кабмину поручено выделить «начиная с 2024 года из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объёме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России».

Уточняется, что особое внимание правительство должно обратить «на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики».

Ранее Путин поручил кабмину разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе.