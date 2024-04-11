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Путин поручил выделять достаточно денег на космическую ядерную энергетику

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Президент России Владимир Путин поручил выделять достаточно бюджетных денег на развитие космической ядерной энергетики.

Как говорится на сайте Кремля, Путин поручил, чтобы правительство при участии «Роскосмоса» и «Росатома» к 15 июня выделило средства на развитие космической ядерной энергетики. 

Российскому кабмину поручено выделить «начиная с 2024 года из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объёме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России».

Уточняется, что особое внимание правительство должно обратить «на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики».

Ранее Путин поручил кабмину разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе.

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