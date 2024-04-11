ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на военном объекте в Донецке и задержали готовивших атаку шестерых граждан государства Центральной Азии.

РИА Новости

«Федеральной службой безопасности 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии», — говорится в заявлении. Уточняется, что террористы намеревались совершить теракт «в отношении объекта Вооружённых сил России, дислоцируемого в городе Донецке». Ранее сотрудники спецслужб задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившую теракт в отношении российских военнослужащих.