ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке
- РИА Новости
«Федеральной службой безопасности 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии», — говорится в заявлении.
Уточняется, что террористы намеревались совершить теракт «в отношении объекта Вооружённых сил России, дислоцируемого в городе Донецке».
Ранее сотрудники спецслужб задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившую теракт в отношении российских военнослужащих.