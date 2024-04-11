ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении Москвы
- РИА Новости
Отмечается, что в ходе операции был задержан уроженец одной из стран Средней Азии. Сообщается, что в Россию он въехал в ноябре 2023 года, проживал в столице.
Уточняется, что мужчина провёл разведку у одной из синагог Москвы и приобрёл компоненты для изготовления СВУ.
При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.
В ходе обысков у него дома нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сотрудники спецслужб задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившую теракт в отношении российских военнослужащих.