Во Владивостоке почтили память узников фашистских концлагерей

Во Владивостоке у монумента Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву почтили память узников фашистских концлагерей.

Об этом сообщает ОТР.

Ветераны, дети войны, узники концлагерей, представители патриотических клубов, школьники и студенты почтили память жертв минутой молчания и возложили венки и цветы.

Во время Второй мировой войны в фашистской Германии и оккупированных ею странах действовало больше 14 тыс. концлагерей и тюрем, через которые прошли около 20 млн человек из 30 стран мира.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают во всём мире 11 апреля.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге установили памятную доску кировчанам за спасение детей блокадного Ленинграда.