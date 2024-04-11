Во Владивостоке почтили память узников фашистских концлагерей
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Ветераны, дети войны, узники концлагерей, представители патриотических клубов, школьники и студенты почтили память жертв минутой молчания и возложили венки и цветы.
Во время Второй мировой войны в фашистской Германии и оккупированных ею странах действовало больше 14 тыс. концлагерей и тюрем, через которые прошли около 20 млн человек из 30 стран мира.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают во всём мире 11 апреля.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге установили памятную доску кировчанам за спасение детей блокадного Ленинграда.