В Петербурге установили памятную доску кировчанам

В Санкт-Петербурге установили памятную доску кировчанам за спасение детей блокадного Ленинграда.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского отделения Российского детского фонда.

Памятную доску открыли в рамках межрегионального проекта «Кировская область — земля спасённого детства».

В торжественном открытии участвовали председатель отделения Елена Кузьмина, председатель областной организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Кармазина, министр культуры Кировской области Даниил Дворцов, зампредседателя Комитета по культуре Петербурга Станислав Молдованов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ветераны войны получат выплату ко Дню Победы.