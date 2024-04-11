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Специалист Смирнов посоветовал не нарушать условия хранения лекарств

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Руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявил, что для каждого лекарственного препарата существуют конкретные условия хранения.
Специалист Смирнов посоветовал не нарушать условия хранения лекарств
  • Gettyimages.ru

«Определённые лекарства являются термочувствительными. В зависимости от указаний производителей подобные препараты требуется хранить либо в холодном, либо в прохладном месте. Это диапазоны +2…+8 °С и +8…+15 °С соответственно», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, к термочувствительной продукции относятся некоторые мази, капли, антибиотики, свечи, кремы, гормоны.

Как отметил Смирнов, многие препараты допустимо хранить при температуре +15...+25 °С или +25...+30 °С.

«Когда вы видите, что в инструкции указан один из этих диапазонов, смело кладите препарат в общую аптечку. Важно, чтобы этот специальный бокс стоял в сухом и защищённом от света месте. Такие параметры тоже учитываются производителем», — сказал эксперт.

Он добавил, что использовать лекарство можно строго на протяжении срока, указанного в инструкции.

«Проверяйте аптечку минимум раз в полгода и утилизируйте просроченную продукцию. Учитывайте, что после вскрытия первичной упаковки некоторые лекарства хранятся не так много времени, как в целой упаковке», — заключил он.

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