В Кузбассе начал работу штаб по противодействию кибермошенничеству
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
Как заявил Цивилёв на заседании регионального правительства, в регионе участились звонки от операторов мошеннических кол-центров.
По словам губернатора, организованный штаб, в который войдут представители силовых структур и банков, провайдеры и операторы сотовой связи, будет ежедневно отслеживать ситуацию и индивидуально разбирать каждый случай подобных мошеннических действий.
Ранее сообщалось, что в Москве 23 апреля пройдёт Форум безопасного интернета.