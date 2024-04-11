В Кузбассе начал работу штаб по противодействию кибермошенничеству

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о создании в регионе штаба по противодействию кибермошенничеству.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Как заявил Цивилёв на заседании регионального правительства, в регионе участились звонки от операторов мошеннических кол-центров.

По словам губернатора, организованный штаб, в который войдут представители силовых структур и банков, провайдеры и операторы сотовой связи, будет ежедневно отслеживать ситуацию и индивидуально разбирать каждый случай подобных мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что в Москве 23 апреля пройдёт Форум безопасного интернета.