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В Кузбассе начал работу штаб по противодействию кибермошенничеству

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о создании в регионе штаба по противодействию кибермошенничеству.
В Кузбассе начал работу штаб по противодействию кибермошенничеству
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Как заявил Цивилёв на заседании регионального правительства, в регионе участились звонки от операторов мошеннических кол-центров.

По словам губернатора, организованный штаб, в который войдут представители силовых структур и банков, провайдеры и операторы сотовой связи, будет ежедневно отслеживать ситуацию и индивидуально разбирать каждый случай подобных мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что в Москве 23 апреля пройдёт Форум безопасного интернета.

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