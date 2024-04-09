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В Москве 23 апреля пройдёт Форум безопасного Интернета

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В пресс-центре МИА «Россия сегодня» 23 апреля состоится XIII Форум безопасного Интернета, организатором которого ежегодно выступает Лига безопасного Интернета и Национальный центр помощи детям.
В Москве 23 апреля пройдёт Форум безопасного Интернета
  • © Форум Безопасного интернета

Диалоговая площадка объединит представителей органов власти и правоохранительных органов, ИТ-отрасли, общественных и научных деятелей, СМИ, блогеров и ведущих экспертов.

Главная тема Форума в 2024 году — «Безопасность семьи и детей в цифровой среде».

«Много молодых ребят мы в этот раз зовём: и студентов, и школьников. Они будут показывать и рассказывать о своих инициативах, проектах в сфере интернет-безопасности», — отметила директор Лиги безопасного Интерна, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Помимо пленарного заседания, в программе запланирована работа по секциям.

Кроме того, на Форуме состоится награждение победителей III Всероссийского конкурса школьных сочинений «Безопасный Интернет».

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах.

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