В Тюменской области допускают возможность прорыва дамб

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о возможности прорыва дамб, защищающих крупные населённые пункты региона.

Об этом он сказал президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

«Мы исходим из того, что дамбы, которые сегодня защищают наши крупные населённые пункты, могут быть прорваны», — сказал Моор.

По его словам, в связи с этим во всех населённых пунктах, включая город Ишим, проводится работы по увеличению уровня гребня дамб на 1—1,5 м.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге установили быстровозводимые дамбы для защиты домов от воды.