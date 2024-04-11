RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области допускают возможность прорыва дамб

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о возможности прорыва дамб, защищающих крупные населённые пункты региона.
В Тюменской области допускают возможность прорыва дамб
  • РИА Новости

Об этом он сказал президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

«Мы исходим из того, что дамбы, которые сегодня защищают наши крупные населённые пункты, могут быть прорваны», — сказал Моор.

По его словам, в связи с этим во всех населённых пунктах, включая город Ишим, проводится работы по увеличению уровня гребня дамб на 1—1,5 м.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге установили быстровозводимые дамбы для защиты домов от воды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить