Подтопление сёл началось в Курганской области из-за смены направления реки Тобол

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что вода в Тоболе меняет направление, подтапливая сёла не по прогнозу.

«Вода меняет направление, растекаясь по пойме, возможно, в том числе из-за ледовых заторов вдоль течения», — написал он в Telegram.

По словам Шумкова, в данный момент не по прогнозу происходит подтопление села Каминского Куртамышского округа. Вода также подошла к селу Плотникову Притобольного округа.

Главам дана команда усиливать фактическую и превентивную эвакуацию людей, добавил он.

Ранее Шумков сообщил, что уровень воды в курганском Звериноголовском уже выше 10 м, в Кургане пока ниже 4 м.