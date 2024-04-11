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Подтопление сёл началось в Курганской области из-за смены направления реки Тобол

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что вода в Тоболе меняет направление, подтапливая сёла не по прогнозу.
Подтопление сёл началось в Курганской области из-за смены направления реки Тобол
  • РИА Новости

«Вода меняет направление, растекаясь по пойме, возможно, в том числе из-за ледовых заторов вдоль течения», — написал он в Telegram.

По словам Шумкова, в данный момент не по прогнозу происходит подтопление села Каминского Куртамышского округа. Вода также подошла к селу Плотникову Притобольного округа.

Главам дана команда усиливать фактическую и превентивную эвакуацию людей, добавил он.

Ранее Шумков сообщил, что уровень воды в курганском Звериноголовском уже выше 10 м, в Кургане пока ниже 4 м.

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