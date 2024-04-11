Уровень воды в курганском Звериноголовском уже выше 10 м, в Кургане пока ниже 4 м.

Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Вы представляете перепад? Почти 7 м! Там воды больше, она идёт, заполняя пойму», — сказал глава региона на встрече с местными жителями и сотрудниками администрации, МЧС и полиции.

Как пишет РИА Новости, по последним данным, уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьёзная, на утро четверга составлял 1008 см, при этом критическая отметка наступает при 1060 см.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол на территории областного центра Курганской области — Кургана — прирос за ночь на 8 см и достиг отметки 383 см.