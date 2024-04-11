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В РСТ отметили рост интереса к активным турам в России

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Вице-президент РСТ, генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов рассказал, что спрос на активные туры среди россиян вырос на 30% в 2023 году и этот тренд сохраняется в текущем.
В РСТ отметили рост интереса к активным турам в России
  • РИА Новости

«Наши путешественники в основном выбирают средства размещения в дикой природе — это кемпинги, глэмпинги, базы отдыха, которые позволяют не изменять своему главному стремлению попасть в дикую природу и наслаждаться этими видами отдыха», — рассказал он в пресс-центре НСН.

По его словам, на майские праздники туристам интересна Карелия: сплавы по рекам, поездки на квадроциклах, посещение старых карельских деревень и крупных водопадов.

Кроме того, рост спроса на туры на Кольский полуостров и Териберку в 2023 году составил 50%, отметил Мамонтов. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на северное сияние и на китов, добавил эксперт.

Ранее директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова развеяла популярные мифы о выживании в условиях дикой природы.

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