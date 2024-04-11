Специалист Лакустова развеяла популярные мифы о выживании в дикой среде

Директор Фонда поддержки природоохранных и социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова развеяла популярные мифы о выживании в условиях дикой природы.

Оказавшись в дикой природе, в первую очередь нужно искать источник воды, а не пищу, как думают многие, поделилась она в интервью «Российской газете».

По её словам, без еды человек способен провести несколько недель, а без воды не сможет прожить даже нескольких дней.

Кроме того, на практике крайне сложно разжечь костёр в условиях дикой природы без спичек или зажигалки, предупредила Лакустова.

Третий миф связан с представлением, что алкоголь способен согреть на холоде. На самом деле, когда действие алкоголя ослабевает, человек начинает мёрзнуть ещё больше, отметила эксперт.

Также специалист подчеркнула, что при встрече с диким животным лучше всего не совершать резких движений и постараться медленно отойти от него — в бок или назад.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с «Радио 1» посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.