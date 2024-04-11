Подмосковные экологи помогут организовать природоохранную работу в ДНР

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области помогут организовать природоохранную работу в ДНР.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Делегация ведомства во главе с министром Тихоном Фирсовым посетила республику и встретилась с зампредом правительства ДНР Владимиром Ёжиковым и председателем госкомитета Романом Кишканем.

Подмосковные специалисты дали рекомендации по организации особо охраняемых природных территорий, расчистке водных объектов и организации обратной связи с жителями по природоохранным вопросам.

Вместе с этим Министерство имущественных отношений Подмосковья передаст ДНР информационную систему «Добродел».

Ранее сообщалось, что семь колледжей Московской области договорились о сотрудничестве с образовательными организациями ДНР.