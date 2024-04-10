Ещё семь колледжей Подмосковья договорились о сотрудничестве с ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.
Как отметили в ведомстве, всего заключено десять соглашений.
В рамках сотрудничества учебные заведения Подмосковья помогут колледжам ДНР перейти на российские стандарты.
Для них откроют доступ к платформе «Цифровой колледж Подмосковья», а также к электронным учебникам и методическим пособиям.
Сотрудники будут проходить стажировки и повышать квалификацию.
Ранее сообщалось, что в Северодонецк из Пермского края отправили партию техники для многофункциональных центров.