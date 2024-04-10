RT в Telegram
Подпишись

Ещё семь колледжей Подмосковья договорились о сотрудничестве с ДНР

Короткая ссылка
Ещё семь колледжей Московской области договорились о сотрудничестве с образовательными организациями ДНР.
Ещё семь колледжей Подмосковья договорились о сотрудничестве с ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Как отметили в ведомстве, всего заключено десять соглашений.

В рамках сотрудничества учебные заведения Подмосковья помогут колледжам ДНР перейти на российские стандарты.

Для них откроют доступ к платформе «Цифровой колледж Подмосковья», а также к электронным учебникам и методическим пособиям.

Сотрудники будут проходить стажировки и повышать квалификацию.

Ранее сообщалось, что в Северодонецк из Пермского края отправили партию техники для многофункциональных центров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить