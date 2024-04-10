Ещё семь колледжей Подмосковья договорились о сотрудничестве с ДНР

Ещё семь колледжей Московской области договорились о сотрудничестве с образовательными организациями ДНР.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Как отметили в ведомстве, всего заключено десять соглашений.

В рамках сотрудничества учебные заведения Подмосковья помогут колледжам ДНР перейти на российские стандарты.

Для них откроют доступ к платформе «Цифровой колледж Подмосковья», а также к электронным учебникам и методическим пособиям.

Сотрудники будут проходить стажировки и повышать квалификацию.

Ранее сообщалось, что в Северодонецк из Пермского края отправили партию техники для многофункциональных центров.