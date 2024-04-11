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Особый противопожарный режим начнёт действовать в Свердловской области 12 апреля

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Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил о введении с 12 апреля особого противопожарного режима в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

«В период действия особого противопожарного режима будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических ёмкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ», — сказал Шмыков на заседании областного правительства.

Также он отметил, что туристическим группам будет запрещено организовывать стоянки и ночлег вне специально отведённых мест.

В настоящее время в лесах региона ходят патрули, круглосуточно работает диспетчерская служба Уральской базы авиаохраны лесов.

Ранее сообщалось, что в 12 районах Приморского края объявлен четвёртый класс пожарной опасности.

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