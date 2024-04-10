RT в Telegram
Подпишись

Высокий класс пожарной опасности объявили в 12 районах Приморья

Короткая ссылка
В 12 районах Приморского края объявлен четвёртый класс пожарной опасности.
Высокий класс пожарной опасности объявили в 12 районах Приморья
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По прогнозу синоптиков, высокая пожароопасность ожидается 11—12 апреля в лесных массивах Хасанского, Партизанского, Лазовского, Пограничного, Хорольского, Уссурийского, Октябрьского, Анучинского, Яковлевского, Кавалеровского районов, а также на побережьях Дальнегорского и Тернейского округов.

Ранее сообщалось, что «Авиалесоохрана» предупредила о возможных пожарах в Нижегородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить