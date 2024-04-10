Высокий класс пожарной опасности объявили в 12 районах Приморья

В 12 районах Приморского края объявлен четвёртый класс пожарной опасности.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По прогнозу синоптиков, высокая пожароопасность ожидается 11—12 апреля в лесных массивах Хасанского, Партизанского, Лазовского, Пограничного, Хорольского, Уссурийского, Октябрьского, Анучинского, Яковлевского, Кавалеровского районов, а также на побережьях Дальнегорского и Тернейского округов.

Ранее сообщалось, что «Авиалесоохрана» предупредила о возможных пожарах в Нижегородской области.