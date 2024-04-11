В московском метро запустили тематический поезд, посвящённый Северной Осетии

В метро Москвы запустили тематический поезд в честь Северной Осетии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Вместе с Северной Осетией мы запустили новый тематический поезд, приуроченный сразу к нескольким важным датам: 250-летию вхождения этой территории в состав России, 240-летию со дня основания Владикавказа и 100-летию её автономии», — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пассажиры поезда смогут узнать больше о культуре, обычаях и людях, живущих в регионе.

Ранее в столичном Департаменте транспорта заявили о выпуске совместно с Московским международным домом музыки новых тематических карт «Тройка».