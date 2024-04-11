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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму во время войны

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Управление ФСБ по Республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма рассекретило комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму во время войны
  • РИА Новости

В частности, в документах приводятся слова коменданта Симферополя Гриммеля Георга, который сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных.

В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов, умерщвления советских военнопленных путём уколов.

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года.

9 мая был освобождён Севастополь. Операция завершилась 12 мая уничтожением остатков 17-й армии вермахта на мысе Херсонес.

Ранее Минобороны России запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел «Победное дыхание крымской весны 44-го».

В разделе опубликованы уникальные документы, освещающие операцию по освобождению полуострова, доклады о боевых действиях, сводки, донесения, директивы, карты и акты о зверствах оккупантов.

Эти исторические материалы свидетельствуют о мужестве бойцов Красной армии и полководческих способностях советских военачальников.

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