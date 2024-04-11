Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье скоро доставят на допрос

Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье в ближайшие часы доставят на допрос к следователю по расследованию особо важных дел.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка СК России.

«Сегодня в Тверской области задержан Василий Буряков, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия... В ближайшие часы он будет доставлен к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса», — рассказали в ведомстве.

7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.