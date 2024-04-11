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Губернатор Калужской области провёл встречу с индийскими чиновниками

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл встречу с индийскими чиновниками.
Губернатор Калужской области провёл встречу с индийскими чиновниками
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает АБН24, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Калужской области.

Шапша встретился с руководителем отдела экономики посольства Республики Индия в России Ведом Пракашем Сингхом.

Они обсудили вопросы развития сотрудничества Калужской области с Индией в сфере фармацевтического производства, машиностроения, радиоэлектроники, науки и образования.

Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнёрами России в 2023 году.

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