Губернатор Калужской области провёл встречу с индийскими чиновниками

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл встречу с индийскими чиновниками.

Об этом, как сообщает АБН24, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Калужской области.

Шапша встретился с руководителем отдела экономики посольства Республики Индия в России Ведом Пракашем Сингхом.

Они обсудили вопросы развития сотрудничества Калужской области с Индией в сфере фармацевтического производства, машиностроения, радиоэлектроники, науки и образования.

Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнёрами России в 2023 году.