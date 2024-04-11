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Москва получит 600 новых электробусов до конца 2024 года

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В Москве до конца 2024 года появится ещё 600 новых электробусов.
Москва получит 600 новых электробусов до конца 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время на маршрутах Москвы работает 1,6 тыс. электробусов.

В электробусах с улучшенной комплектацией, поставляемых с 2022 года, установлены системы адаптивного освещения и электроотопления. Запас хода составляет 80 км.

Ранее в столичном Департаменте транспорта заявили о выпуске совместно с Московским международным домом музыки новых тематических карт «Тройка».

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