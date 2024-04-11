Председатель Госсовета Владимир Константинов поздравил жителей Керчи с 80-й годовщиной освобождения города от фашистов.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Город был практически полностью разрушен. Встречали освободителей чуть более 30 жителей из почти 100 тыс., населявших город в 1940 году. Керчи было присвоено звание города-героя, а 137 воинов удостоились звания Героя Советского Союза. Нам известны имена 2,5 тыс. защитников. Также известны имена 260 аджимушкайцев, оставшихся в живых. Почти все из них прошли через плен. Подвиг защитников Аджимушкая — это нравственная шкала для всех нас. Главное — нам помнить о них», — сказал Константинов.

Ранее в Крыму выпустили конверты, посвящённые 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистской оккупации.