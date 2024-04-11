RT в Telegram
Подпишись

Константинов поздравил жителей Керчи с 80-й годовщиной освобождения города от фашистов

Короткая ссылка
Председатель Госсовета Владимир Константинов поздравил жителей Керчи с 80-й годовщиной освобождения города от фашистов.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Город был практически полностью разрушен. Встречали освободителей чуть более 30 жителей из почти 100 тыс., населявших город в 1940 году. Керчи было присвоено звание города-героя, а 137 воинов удостоились звания Героя Советского Союза. Нам известны имена 2,5 тыс. защитников. Также известны имена 260 аджимушкайцев, оставшихся в живых. Почти все из них прошли через плен. Подвиг защитников Аджимушкая — это нравственная шкала для всех нас. Главное — нам помнить о них», — сказал Константинов.

Ранее в Крыму выпустили конверты, посвящённые 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистской оккупации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить