В Крыму выпустили конверты в честь 80-летия освобождения полуострова от фашистов

В Крыму выпустили конверты, посвящённые 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистской оккупации.

Об этом сообщает «Крым 24».

На конвертах изображены копии фотографий времён Великой Отечественной войны, которые были сделаны на полуострове.

Церемония памятного гашения состоялась в Картинной галерее в Керчи. Её посетили представители Министерства культуры Республики Крым, сотрудники «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника», деятели культуры и сотрудники «Почты Крыма».

Ранее в Министерстве благоустройства Московской области рассказали о подготовке памятников Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.