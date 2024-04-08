В Крыму выпустили конверты в честь 80-летия освобождения полуострова от фашистов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
На конвертах изображены копии фотографий времён Великой Отечественной войны, которые были сделаны на полуострове.
Церемония памятного гашения состоялась в Картинной галерее в Керчи. Её посетили представители Министерства культуры Республики Крым, сотрудники «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника», деятели культуры и сотрудники «Почты Крыма».
Ранее в Министерстве благоустройства Московской области рассказали о подготовке памятников Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.