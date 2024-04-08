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В Крыму выпустили конверты в честь 80-летия освобождения полуострова от фашистов

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В Крыму выпустили конверты, посвящённые 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистской оккупации.
В Крыму выпустили конверты в честь 80-летия освобождения полуострова от фашистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

На конвертах изображены копии фотографий времён Великой Отечественной войны, которые были сделаны на полуострове.

Церемония памятного гашения состоялась в Картинной галерее в Керчи. Её посетили представители Министерства культуры Республики Крым, сотрудники «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника», деятели культуры и сотрудники «Почты Крыма».

Ранее в Министерстве благоустройства Московской области рассказали о подготовке памятников Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.

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