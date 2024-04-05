В Подмосковье начали готовить памятники Великой Отечественной войны к 9 мая

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о подготовке памятников Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события», — заявил глава министерства Михаил Хайкин.

Он также отметил, что необходимые работы на всех объектах проведут до 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Кургане в преддверии Дня Победы вдоль аллеи на Сталинградской площади на столбах разместили консоли с подсветкой с символикой городов-героев.