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В Подмосковье начали готовить памятники Великой Отечественной войны к 9 мая

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В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о подготовке памятников Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.
В Подмосковье начали готовить памятники Великой Отечественной войны к 9 мая
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события», — заявил глава министерства Михаил Хайкин.

Он также отметил, что необходимые работы на всех объектах проведут до 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Кургане в преддверии Дня Победы вдоль аллеи на Сталинградской площади на столбах разместили консоли с подсветкой с символикой городов-героев.

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