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Банки Оренбуржья предоставили бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту

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Банки Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту.
Банки Оренбуржья предоставили бизнесу кредитные каникулы по упрощённому варианту
  • РИА Новости

Такое заявление сделал вице-губернатор Оренбургской области, министр экономического развития и инвестиций Игнат Петухов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что бизнесу предоставили каникулы сроком на полгода. Все выплаты по кредитам приостановлены, передаёт РИА Новости.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер пообещал выделить средства для экспертизы дамбы и разработки новой в районе Орска.

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