Подозреваемому в убийстве полицейского наркоторговцу предъявили обвинение
- РИА Новости
«Жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия... Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Мужчину пока не задержали, его объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.