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Подозреваемому в убийстве полицейского наркоторговцу предъявили обвинение

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Подозреваемому в убийстве одного и ранении другого полицейского наркоторговцу заочно предъявили обвинение в Подмосковье, следует из заявления областного главка СК России.
Подозреваемому в убийстве полицейского наркоторговцу предъявили обвинение
  • РИА Новости

«Жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия... Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Мужчину пока не задержали, его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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