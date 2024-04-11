Подозреваемому в убийстве полицейского наркоторговцу предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве одного и ранении другого полицейского наркоторговцу заочно предъявили обвинение в Подмосковье, следует из заявления областного главка СК России.

«Жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия... Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Мужчину пока не задержали, его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.