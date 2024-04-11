В Челябинской области 232 пострадавших из-за паводка жителей получили выплату
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минсоцотношений региона.
«По поручению губернатора Алексея Текслера, единовременная помощь в размере 20 тыс. рублей предоставляется в случае подтопления жилых домов», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.
Размер выплат зависит от степени ущерба — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.
Ранее губернатор Алексей Текслер поручил проверить состояние плотин и дамб в Челябинской области.