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В Челябинской области проверят плотины и дамбы

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить состояние плотин и дамб в регионе.
В Челябинской области проверят плотины и дамбы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Продолжаем держать на контроле ситуацию на юге региона, внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией», — заявил Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Он также высказался о стабилизации ситуации с паводком на юге области. Пострадавшим жителям начались выплаты.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области отменили режим ЧС в трёх районах из-за снижения уровня паводка.

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