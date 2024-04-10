В Челябинской области проверят плотины и дамбы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить состояние плотин и дамб в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Продолжаем держать на контроле ситуацию на юге региона, внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией», — заявил Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Он также высказался о стабилизации ситуации с паводком на юге области. Пострадавшим жителям начались выплаты.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области отменили режим ЧС в трёх районах из-за снижения уровня паводка.