Режим ЧС отменили в трёх районах Челябинской области

В Челябинской области отменили режим ЧС в трёх районах из-за снижения уровня паводка.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Остаются подтопленными 36 приусадебных участков в двух населённых пунктах — сёлах Кизильское и Париж. Подтопленных жилых домов нет. Снят режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в Чебаркульском, Варненском и Брединском районах», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС России, службы продолжают противопаводковые мероприятия, откачку воды и оказание адресной помощи населению.

Ранее в Курганской области частично перекрыли движение для укрепления дамбы.