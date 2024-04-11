Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбуржье
- РИА Новости
«Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остаётся напряжённой», — сообщили в ведомстве.
В городе глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению и оценит развитие паводка.
В ближайшие сутки в Оренбургской области поднимется уровень воды в реке Урал, ожидается подтопление около 3,5 тыс. домов.