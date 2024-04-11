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Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбуржье

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область.
Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбуржье
  • РИА Новости

«Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остаётся напряжённой», — сообщили в ведомстве.

В городе глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению и оценит развитие паводка.

В ближайшие сутки в Оренбургской области поднимется уровень воды в реке Урал, ожидается подтопление около 3,5 тыс. домов.

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