На юго-востоке Москвы началось строительство восьми локаций в рамках КРТ

В Москве, на юго-востоке города, началась реорганизация восьми локаций в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Вложения в редевелопмент территорий составят 900 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов — 65 млрд рублей. В результате здесь появится более 31 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Уточняется, что в этой части столицы построят современные жилые кварталы с инфраструктурой, промышленные и общественно-деловые здания.

Ранее Ефимов рассказал, что в столичном районе Некрасовка пустующий участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).