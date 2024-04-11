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На юго-востоке Москвы началось строительство восьми локаций в рамках КРТ

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В Москве, на юго-востоке города, началась реорганизация восьми локаций в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).
На юго-востоке Москвы началось строительство восьми локаций в рамках КРТ
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Вложения в редевелопмент территорий составят 900 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов — 65 млрд рублей. В результате здесь появится более 31 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Уточняется, что в этой части столицы построят современные жилые кварталы с инфраструктурой, промышленные и общественно-деловые здания.

Ранее Ефимов рассказал, что в столичном районе Некрасовка пустующий участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

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