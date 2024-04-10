В Некрасовке появится городская застройка по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столичном районе Некрасовка пустующий участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

«Современное городское пространство появится в Некрасовке на восьми участках общей площадью 32,52 га. Там возведут более 608 тыс. кв. м недвижимости, включая жильё и необходимую социальную и деловую инфраструктуру», — сообщил вице-мэр.

По его словам, инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 152 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,6 млрд рублей.

В результате появится около 3,6 тыс. новых рабочих мест, добавил Ефимов.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского сообщал, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники построят новый деловой центр на 12 тыс. рабочих мест.