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Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 м

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Сейчас уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 м. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин.
Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 м
  • РИА Новости

«Самая напряжённая ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов Гранд-парка. Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС России», — написал он в Telegram-канале.

Мэр добавил, что новых затопленных микрорайонов нет, однако там, где уже есть вода, она захватывает новые объекты.

По словам Салмина, в Оренбурге по данным на 09:00 подтоплено 3 968 приусадебных участков и 2 326 домовладений.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье ожидается подтопление 3,5 тыс. домов из-за подъёма Урала.

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