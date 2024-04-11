Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 м

Сейчас уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 м. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин.

«Самая напряжённая ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов Гранд-парка. Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС России», — написал он в Telegram-канале.

Мэр добавил, что новых затопленных микрорайонов нет, однако там, где уже есть вода, она захватывает новые объекты.

По словам Салмина, в Оренбурге по данным на 09:00 подтоплено 3 968 приусадебных участков и 2 326 домовладений.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье ожидается подтопление 3,5 тыс. домов из-за подъёма Урала.