Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 м
- РИА Новости
«Самая напряжённая ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов Гранд-парка. Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС России», — написал он в Telegram-канале.
Мэр добавил, что новых затопленных микрорайонов нет, однако там, где уже есть вода, она захватывает новые объекты.
По словам Салмина, в Оренбурге по данным на 09:00 подтоплено 3 968 приусадебных участков и 2 326 домовладений.
Ранее сообщалось, что в Оренбуржье ожидается подтопление 3,5 тыс. домов из-за подъёма Урала.