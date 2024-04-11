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В Москве на 46 домах по программе реновации установили таблички с указанием архитекторов

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Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что в Москве на 46 домах, построенных по программе реновации, установили таблички с именами их архитекторов.
В Москве на 46 домах по программе реновации установили таблички с указанием архитекторов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Каждый дом по программе реновации строится по индивидуальному проекту, за каждым архитектурным решением стоит конкретный автор. Будет правильным, если каждый автор будет брать на себя ответственность перед жителями за качество своего проекта», — сказал Кузнецов.

По его словам, на табличке указывается год постройки дома и непосредственно имя автора архитектурной концепции, а не бюро, в котором он работает.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве жилых домов в рамках программы реновации на западе столицы.

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