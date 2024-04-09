Собянин рассказал о строительстве жилых домов на западе Москвы
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Сейчас в ЗАО передали под заселение 36 новостроек. Около 17,7 тыс. горожан получили современные квартиры. Из них свыше 1,7 тыс. — в этом году», — написал мэр Москвы.
Он также отметил, что в районах Очаково-Матвеевское, Раменки и Можайский возводятся объекты социальной инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Выхино-Жулебино построят жилой комплекс с социальной и деловой инфраструктурой.