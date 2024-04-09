Собянин рассказал о строительстве жилых домов на западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве жилых домов в рамках программы реновации на западе столицы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Сейчас в ЗАО передали под заселение 36 новостроек. Около 17,7 тыс. горожан получили современные квартиры. Из них свыше 1,7 тыс. — в этом году», — написал мэр Москвы.

Он также отметил, что в районах Очаково-Матвеевское, Раменки и Можайский возводятся объекты социальной инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Выхино-Жулебино построят жилой комплекс с социальной и деловой инфраструктурой.