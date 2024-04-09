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На юго-востоке Москвы построят жилой комплекс с соцобъектом

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В районе Выхино-Жулебино построят жилой комплекс с социальной и деловой инфраструктурой, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На юго-востоке Москвы построят жилой комплекс с соцобъектом
  • Gettyimages.ru

«На территории площадью порядка 5,7 га предусмотрена комплексная жилая застройка — 162,4 тыс. кв. м недвижимости, из них 135 тыс. кв. м займёт жильё», — сказал Бочкарёв.

Как отметил заммэра, предусмотрено возведение четырёх корпусов.

Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что новая застройка предполагает одновременное строительство социальной и коммерческой инфраструктуры.

«Планируется строительство отдельно стоящего детского сада на 175 мест, который впоследствии будет встроен в городскую систему образования. Также в комплексе предусмотрят офисные помещения общей площадью 27,4 тыс. кв. м», — уточнила Княжевская.

По её словам, ориентировочный срок реализации всего проекта — 2028 год.

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