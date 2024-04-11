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«Ариант» пожаловался на нарушения при рассмотрении судом иска о национализации

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Один из крупнейших производителей вина в России группа компаний «Ариант» пожаловался в Верховный суд на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска Генпрокуратуры России о национализации «Кубань-Вино» и других активов группы.
«Ариант» пожаловался на нарушения при рассмотрении судом иска о национализации
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

«Представитель «Арианта» просит Верховный суд проверить законность действий судей... Судьями «были грубо нарушены основополагающие принципы судебной власти», — говорится в публикации.

Подлинность документа подтвердил изданию источник, близкий к ответчикам.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата Германии официально проинформировало «Роснефть» о намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland.

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