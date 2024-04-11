«Ариант» пожаловался на нарушения при рассмотрении судом иска о национализации
- РИА Новости
Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
«Представитель «Арианта» просит Верховный суд проверить законность действий судей... Судьями «были грубо нарушены основополагающие принципы судебной власти», — говорится в публикации.
Подлинность документа подтвердил изданию источник, близкий к ответчикам.
Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата Германии официально проинформировало «Роснефть» о намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland.