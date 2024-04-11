Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надёжную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов.
Ранее сообщалось, что три села под Томском были отрезаны от регионального центра из-за паводка.
Также уровень воды в реке Урал под Оренбургом вырос на 32 см.