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Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область

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Борт МЧС России доставил 4 км быстровозводимых водоналивных дамб в Тюменскую область для защиты жилых домов от паводка.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надёжную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов.

Ранее сообщалось, что три села под Томском были отрезаны от регионального центра из-за паводка.

Также уровень воды в реке Урал под Оренбургом вырос на 32 см.

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