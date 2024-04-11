«Известия»: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Комиссия Росавиации рекомендовала «Уральским авиалиниям» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям двух топ-менеджеров, ответственных за обеспечение безопасности полётов.

О этом пишут «Известия» со ссылкой на отчёт комиссии, посвящённый расследованию аварийной посадки лайнера авиакомпании в поле под Новосибирском.

При этом пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова заявила, что решение по указанным топ-менеджерам примет совет директоров.

Ранее сообщалось, что пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолёт в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, находятся в отпуске без содержания.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области, пассажиры были эвакуированы.