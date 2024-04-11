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МЧС России доставило партию гумпомощи для жителей Оренбургской области

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Самолёт Ил-76 МЧС России с 35 т гуманитарной помощи приземлился в аэропорту города Оренбурга.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что груз включает в себя продукты питания, воду, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги.

Сбор помощи инициирован правительством Тульской области.

Ранее сообщалось, что около 7,5 тыс. человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбургской области.

Также отмечалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

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