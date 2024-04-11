МЧС России доставило партию гумпомощи для жителей Оренбургской области
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что груз включает в себя продукты питания, воду, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги.
Сбор помощи инициирован правительством Тульской области.
Ранее сообщалось, что около 7,5 тыс. человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбургской области.
Также отмечалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.