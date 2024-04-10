RT в Telegram
Подпишись

Около 7500 человек эвакуированы с затопленных территорий Оренбургской области

Короткая ссылка
В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тыс. человек эвакуированы с затопленных территорий региона.
Около 7500 человек эвакуированы с затопленных территорий Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 7457 человек, в том числе 1982 ребенка. В 39 ПВР находятся 1493 человека, в том числе 257 детей», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что вместе с этим из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей оперативно эвакуироваться из подтопляемых зон Оренбурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить