Около 7500 человек эвакуированы с затопленных территорий Оренбургской области

В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тыс. человек эвакуированы с затопленных территорий региона.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 7457 человек, в том числе 1982 ребенка. В 39 ПВР находятся 1493 человека, в том числе 257 детей», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что вместе с этим из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей оперативно эвакуироваться из подтопляемых зон Оренбурга.