Около 7500 человек эвакуированы с затопленных территорий Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».
«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 7457 человек, в том числе 1982 ребенка. В 39 ПВР находятся 1493 человека, в том числе 257 детей», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что вместе с этим из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных.
Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.
9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей оперативно эвакуироваться из подтопляемых зон Оренбурга.