Минфин России предложил с лета повысить цены на водку, бренди и коньяк
Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, минимальная розничная стоимость 0,5 л коньяка вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.
Как уточняется в пояснительной записке, рост минимальных розничных цен обусловлен уровнем инфляции, повышением ставок акцизов на определённую категорию алкогольной продукции, а также увеличением затрат на производство алкоголя.
В начале апреля поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%.