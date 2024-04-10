Минфин России предложил с лета повысить цены на водку, бренди и коньяк

Министерство финансов России предложило увеличить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку, а также ликёро-водочные изделия.

Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная розничная стоимость 0,5 л коньяка вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, рост минимальных розничных цен обусловлен уровнем инфляции, повышением ставок акцизов на определённую категорию алкогольной продукции, а также увеличением затрат на производство алкоголя.

В начале апреля поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%.