Мэр Салмин: вода подошла к многоквартирным домам Оренбурга

Вода подошла близко к многоквартирным домам в Оренбурге. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.

По его словам, угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в Оренбурге на текущий момент нет. Салмин добавил, что очистные сооружения работают в штатном режиме.

«Урал разливается очень широко», — написал он, добавив, что вода подошла близко к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк», однако риска затопления сейчас нет.

Ранее поступила информация, что уровень воды в реке Урал около Оренбурга увеличился на 12 см — до 1022 см.