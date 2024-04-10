Мэр Салмин: вода подошла к многоквартирным домам Оренбурга
- РИА Новости
По его словам, угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в Оренбурге на текущий момент нет. Салмин добавил, что очистные сооружения работают в штатном режиме.
«Урал разливается очень широко», — написал он, добавив, что вода подошла близко к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк», однако риска затопления сейчас нет.
Ранее поступила информация, что уровень воды в реке Урал около Оренбурга увеличился на 12 см — до 1022 см.