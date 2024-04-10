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Автоэксперт Евтеев рекомендовал менять масло каждые 40—60 тысяч километров

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Директор по развитию сети Fit Service Евгений Евтеев рекомендовал менять масло в автоматической коробке передач каждые 40—60 тыс. км.
Автоэксперт Евтеев рекомендовал менять масло каждые 40—60 тысяч километров
  • Gettyimages.ru

«Масло, как и любая другая техническая жидкость, имеет свой срок службы. Если не заменить жидкость в коробке вовремя, она окисляется, происходит эффект повышенного износа всех трущихся частей внутри трансмиссии», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, преждевременный износ может привести к внезапному выходу из строя агрегата, полному разрушению трансмиссии или сокращению срока службы.

Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал о признаках неисправной работы рулевого механизма.

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